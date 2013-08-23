泰国农业：政府计划放宽稻米标售规定，急于释放库存--商务部长

路透曼谷8月23日 - 泰国商务部长周五表示，在最近几次标售活动均告失败后，政府计划放宽稻米标售限制，允许外国国有企业和贸易机构直接购买大量稻米库存。

商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan对记者称，政府也指定部分稻米在国内以低于成本的价格出售，并将设法通过该国期货交易所来出售，以便尽快释放库存。

根据一项农户支持计划，泰国已建立起1,700万吨纪录高位的稻米库存，相当于两年左右的出口量。但由于供应量庞大且出口国家料将盛产，稻米价格目前承压。

政府打算一等当前计划于9月30日到期，就立刻重启这项干预计划，并需要出售库存来筹集新资金。

“标售新规将很快提交给国家稻米委员会(National Rice Committee)。如此一来，我们将具有更多管道来出售更多稻米，”Niwatthamrong对记者称。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)