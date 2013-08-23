纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3341 1.3354 -0.10 +1.11 1.3194 美元/日圆 98.91 98.71 +0.20 +14.03 86.74 欧元/日圆 131.92 131.82 +0.08 +15.25 114.46 美元/瑞郎 0.9253 0.9232 +0.23 +1.07 0.9155 英镑/美元 1.5592 1.5586 +0.04 -4.06 1.6251 美元/加元 1.0545 1.0515 +0.29 +6.29 0.9921 澳元/美元 0.8999 0.9006 -0.08 -13.41 1.0393 新西兰元/美元 0.7811 0.7827 -0.20 -5.70 0.8283 澳元/日圆 89.000 88.900 +0.11 -1.25 90.130 新西兰元/日圆 77.230 77.260 -0.04 -45.16 140.820 英镑/日圆 154.20 153.85 +0.23 +9.50 140.82 澳元/新西兰元 1.1515 1.1498 +0.15 -8.17 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以 此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 郑茵)