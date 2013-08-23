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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 16:40 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币近收平，资本持续流入外盘动荡影响有限

* 即期早盘随中间价微跌
    * 本周累计收跌0.1%
    * 客盘结汇稍重，短期料继续在6.12一线盘整
    * 近期境内人民币汇率受外部市场影响不大

 (更新收盘报价)
    路透北京8月23日 - 人民币兑美元即期 周五近收平，全天陷于30个点子内的
窄幅波动，交易清淡。中间价微幅走弱，因国际美元走势偏强。不过交易员表示，人民币跌
幅在客盘结汇下收窄，预计短期还会在6.12元附近阻力位盘整。
    
    而得益于中国政策经济面的支撑，资本仍料持续流入，亚太汇市等外部市场的动荡对境
内市场影响料有限。
    
    “基本上升到6.11上方就会有大的购汇，跌到6.125左右又会有比较大的结汇。”华北
一股份行外汇交易员说，如无意外，后期即期在这个区间还会盘整一段时间。
    
    他认为，近期美元走强、亚太汇市挫低对于境内人民币影响不大，因中国有足够的政策
工具应对，而且近期的经济数据也都很好，资本在未来一段时间内应该还会保持流入的状态
。
        
    继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大，服务业表现尤为强劲。
这反映外商看好中国投资环境，特别是服务业投资机会。今年7月全国实际使用外资(FDI)金
额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。  
  
    
    东京汇市美元兑日圆周五触及近三周高点，受助于本周美债收益率(殖利率)上涨，以及
日股上扬。此前企业调查显示全球经济正在复苏中。 
    
    在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于
外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                   今日           上日        升贬
          即期成交价格                6.1210          6.1211       0.00%
                中间价                6.1710          6.1698      -0.02%
          成交额                     113亿美元                       
                                                                     
        日内相对于中间价最大波幅  0.82% (上限±1%)     日高        日低
              日内波动幅度(pips)         30           6.1207      6.1237
          2013年来即期升贬值幅度       1.79%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=        980                          
                           CFXS>                                
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:31           今日           上日          
           1年期NDF                  6.2440/70        6.2450         
                   CNH即期           6.1138/49        6.1138         
 
     
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 黄凯)

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