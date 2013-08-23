更新版 1-中国汇市：人民币近收平，资本持续流入外盘动荡影响有限

* 即期早盘随中间价微跌 * 本周累计收跌0.1% * 客盘结汇稍重，短期料继续在6.12一线盘整 * 近期境内人民币汇率受外部市场影响不大 (更新收盘报价) 路透北京8月23日 - 人民币兑美元即期 周五近收平，全天陷于30个点子内的 窄幅波动，交易清淡。中间价微幅走弱，因国际美元走势偏强。不过交易员表示，人民币跌 幅在客盘结汇下收窄，预计短期还会在6.12元附近阻力位盘整。 而得益于中国政策经济面的支撑，资本仍料持续流入，亚太汇市等外部市场的动荡对境 内市场影响料有限。 “基本上升到6.11上方就会有大的购汇，跌到6.125左右又会有比较大的结汇。”华北 一股份行外汇交易员说，如无意外，后期即期在这个区间还会盘整一段时间。 他认为，近期美元走强、亚太汇市挫低对于境内人民币影响不大，因中国有足够的政策 工具应对，而且近期的经济数据也都很好，资本在未来一段时间内应该还会保持流入的状态 。 继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大，服务业表现尤为强劲。 这反映外商看好中国投资环境，特别是服务业投资机会。今年7月全国实际使用外资(FDI)金 额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。 东京汇市美元兑日圆周五触及近三周高点，受助于本周美债收益率(殖利率)上涨，以及 日股上扬。此前企业调查显示全球经济正在复苏中。 在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于 外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1210 6.1211 0.00% 中间价 6.1710 6.1698 -0.02% 成交额 113亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 30 6.1207 6.1237 2013年来即期升贬值幅度 1.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y= 980 CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日 1年期NDF 6.2440/70 6.2450 CNH即期 6.1138/49 6.1138 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)