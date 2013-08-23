《离岸人民币综述》点心债收益率上行空间有限，因中国经济企稳及人民币升值

* 离岸人民币债市将趋稳

* 孽息率（收益率）上行空间有限

* 保值角度而言仍具吸引力

记者 赵红梅

路透香港8月23日 - 美联储将逐步退出量化宽松的忧虑不断升温，引发全球债券承压，香港离岸人民币债券亦难例外，但因人民币相对强势及中国经济回稳信号明显，点心债跌幅相对较浅，预料收益率呈现缓上，但空间有限，其保值程度仍具吸引力。

分析人士表示，即使9月美联储明确缩减购债计划，离岸人民币国债收益率也已在6-7月大幅飙升中有所反应，且国内实施“稳增长”政策促经济呈企稳回升势头，人民币汇率重拾升势，离岸人民币债市整体上有望趋稳。

离岸人民币国债收益率6-7月已大幅上行，3年期国债 周五收益率约为3.05%，较5月末已经上升了约100bp。点心债的平均收益率在6月份亦升至创纪录水平，中国当时爆发至少十年来最糟糕的钱荒，导致境内外投资忧虑中国经济。

“我们判断8月离岸人民币债市整体上会延续回暖趋势，随着8月上市公司半年报的密集披露，投资者关注的焦点重回个券信用风险，”中信证券固定收益部分析师杨希认为，投资级债券信用利差已经处于低位，未来收益率下行的空间有限。

汇丰银行8月报告亦称，点心债市场经过6月的大幅调整后，7月有所反弹，8月点心债市场将以区间震荡为主。由于债券价格回升，平均收益率因而下跌33个基点至4.41%，其中以投资级别债券的表现较好。

汇丰固定研究分析师赵鸣然认为，一方面投资者继续担心美国缩减量化宽松规模及资金撤出新兴市场，然另一面中国央行近期开始通过逆回购为市场注资，利好市场气氛，综合看，8月点心债市场将以区间震荡为主。

离岸人民币今年以来已有超1.7%升幅，这一成绩在亚洲货币中独占鳌头。亚币跌幅之首为近期深陷资金流出风暴中心的印度卢比，累计跌-15.47，其次为日圆，跌11.6%，而印尼卢比亦跌-10.75。

新加坡一位基金经理认为，“中国经济近期数据信号积极，显经济企稳势头，而点心债市场受环球债市影响较小，回报率又稳定，基于此，我们还是会选择配置一些点心债。”

她表示，目前6个月的人民币存款利率一般只有2%左右，而中银香港人民币离岸债券指数的平均收益率超过5%，从这角度看，点心债的相对价值仍值得看高一线。

香港一家大型对冲基金经理则判断，如果对中国乐观，配置点心债不错，但认为中国经济可能还会掉头向下，你以后可能买到更便宜的，所以还是持谨慎态度。

“亚洲货币普遍贬值环境下，人民币不可能永远升值下去，预计点心债后期收益率会缓慢上升，但空间有限，”

中国商务部周五公布，今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%。尽管近期美元走强，但亚太汇市挫低对于境内人民币影响不大。8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方。

赵铭然认为，点心债市场经过6月的大幅调整后，7月回报率有所反弹，但预计反弹趋势未能持续，按美元计算的总回报计，点心债市场7月获得0.82%的正回报，6月则为2.38%的负回报。

中信证券固定收益部根据数据测算，亦得出以美元计算总回报6月-7月点心债回报率为负，而8月则预测获正回报1.04%。

此外，亦有市场人士认为，下半年点心债的表现肯定不及上半年，但在点心债未偿还余额约人民币2900亿元当中，有超过三分之一将于今年及明年到期。由于到期日短的债券，一般徘徊于面值附近，价格变动不大，较少受市场波动影响，这无形中为整个点心债市场提供了支持。

中信证券报告显示，点心债指数平均收益率已由7月最高点的5.59%下降至5.29%。其中，投资级债券平均收益率亦从高点4.16下行至3.76%，低等级债券平均收益率已从7.07下行至6.7%。

中银香港点心债指数 报104.78，指数较5月触及的记录高点约106下跌1.2%，但较去年底仍升1.8%，平均收益率为5.79%。

欲浏览过去一年离岸人民币债券整体回报率变化，请点选(link.reuters.com/cub62v)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 36,744.4 106

2. 渣打银行 19,768.4 59

3. 法国巴黎银行 16,615.3 53

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 星展集团 3,184.7 10

**本周市场动态**

--香港金融管理局发言人周一表示，放宽人民币支付结算系统时限及结算量要求，以方便银行更灵活地处理人民币结算安排，更有效管理流动资金。

--香港东亚银行 周二表示，已获得中国证监会批准人民币合格境外机构投资者（RQFII）。此为继恒生银行 后，再一家获得RQFII资格的香港本地银行。

--台湾第一金控 旗下第一银行将尽速向金管会递件申请发行30亿人民币宝岛债，今年首批发行预估约为5-10亿元人民币，发行期限将依市场需求而定。

--以资产计中国第五大银行--交通银行 周三公布，公司拟在香港发行至多50亿元人民币债券，以及由香港分行筹划建立规模不超过30亿美元等值的欧洲中期票据发行计划。

--德意志银行周三宣布将于今年9月1日起在中国推出无纸化跨境支付服务。此举意味着在中国的企业将能直接通过该行电子银行平台来处理支付和外汇交易。

--台湾央行副总裁杨金龙周二表示，目前由台湾财金公司所建置的外币结算平台，其中在人民币业务方面未来将邀请中国银行 台北分行做为该平台的清算行，并配合中银总行的全球通汇系统，将于今年9月上线。

--渣打银行香港及大中华区存款按揭业务主管王维宪预期，香港全年人民币存款将增至7000亿至7500亿元，渣打目前的人民币存款额和去年同期相比上升了40%，远超过市场预期的25%的增幅。

--香港易方达资产管理公司周五称，已推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）债券基金，集中投资信用债。 (完)