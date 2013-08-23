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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 16:10 BJT

表格：8月10日止日本生胶库存降至七个月来最低位

路透东京8月23日 - 日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，8月10日止的10日内，日本生胶库存为7,571吨，降至1月20日以来最低位。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日

生胶 7,571 8,470 10,192 11,284 11,585 12,217

天然乳胶 439 431 420 427 436 404

合成胶(固体) 1,149 1,175 1,139 1,213 1,236 1,293

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)

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