表格：8月10日止日本生胶库存降至七个月来最低位

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透东京8月23日 - 日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，8月10日止的10日内，日本生胶库存为7,571吨，降至1月20日以来最低位。
以下为分类库存数据(单位：吨)：
种类 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日
生胶 7,571 8,470 10,192 11,284 11,585 12,217
天然乳胶 439 431 420 427 436 404
合成胶(固体) 1,149 1,175 1,139 1,213 1,236 1,293
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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