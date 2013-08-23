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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 16:53 BJT

路透基点：台湾欣兴科技的60亿台币五年期贷款案启动--RLPC

路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，牵头行兼簿记行中国信托商业银行(CTBC Bank)已经启动台湾上市公司欣兴科技的60亿台币(2亿美元)五年期贷款案。

该笔无担保贷款的利率为二级商票利率加码65个基点，最低税前利率为1.5%。

银行受邀以以下层级参贷：承贷10亿台币或以上者，可获68.75个基点的综合收益，有15个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷5-9.99亿台币者，可获67.5个基点的综合收益，有10个基点的前端费；承贷3-4.99亿台币者，可获66.25个基点的综合收益，有5个基点的前端费。

参贷银行可获15个基点的承诺费。

该笔贷款由三年的宽限期，分五次每半年等额偿还，平均期限为四年。

所筹贷款将用于再融资和营运资本。

银行回复截止日期是9月27日。

根据公司网站，欣兴科技生产用于手机和笔记本电脑的高密度连结板(HDI)、用于汽车的印刷电路板(PCB)、用于消费电子产品的覆晶载板(FCBGA)和晶片级载板(CSP)。(完) (编译 王兴亚；; 审校 隋芬)

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