路透基点：台湾欣兴科技的60亿台币五年期贷款案启动--RLPC

银行受邀以以下层级参贷：承贷10亿台币或以上者，可获68.75个基点的综合收益，有15个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷5-9.99亿台币者，可获67.5个基点的综合收益，有10个基点的前端费；承贷3-4.99亿台币者，可获66.25个基点的综合收益，有5个基点的前端费。