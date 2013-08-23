路透基点：台湾欣兴科技的60亿台币五年期贷款案启动--RLPC

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，牵头行兼簿记行中国信托商业银行(CTBC Bank)已经启动台湾上市公司欣兴科技的60亿台币(2亿美元)五年期贷款案。
该笔无担保贷款的利率为二级商票利率加码65个基点，最低税前利率为1.5%。
银行受邀以以下层级参贷：承贷10亿台币或以上者，可获68.75个基点的综合收益，有15个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷5-9.99亿台币者，可获67.5个基点的综合收益，有10个基点的前端费；承贷3-4.99亿台币者，可获66.25个基点的综合收益，有5个基点的前端费。
参贷银行可获15个基点的承诺费。
该笔贷款由三年的宽限期，分五次每半年等额偿还，平均期限为四年。
所筹贷款将用于再融资和营运资本。
银行回复截止日期是9月27日。
根据公司网站，欣兴科技生产用于手机和笔记本电脑的高密度连结板(HDI)、用于汽车的印刷电路板(PCB)、用于消费电子产品的覆晶载板(FCBGA)和晶片级载板(CSP)。(完) (编译 王兴亚；; 审校 隋芬)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。