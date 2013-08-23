金属期市：伦铜小幅走高，本周可能四周来首次收低

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
0742GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7342.25 22.25 +0.30 -7.40
上海期铜 52690 120 +0.23 -8.65
COMEX期铜 3.34 0.01 +0.38 --
LME期铝 1887.75 3.75 +0.20 -8.85
上海期铝 14450 30 +0.21 -5.83
LME期锌 1979.00 5.00 +0.25 -4.09
上海期锌 15100 -445 -2.86 -2.86
LME期镍 14490.00 60.00 +0.42 -15.53
LME期铅 2210.00 1.00 +0.05 -5.56
上海期铅 14830.00 45.00 +0.30 -2.75
LME期锡 21950.00 75.00 +0.34 -6.20
LME/上海套利价差^ -247
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王翔琼；审校 蔡美珍/高琦)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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