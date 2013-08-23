日本个股：东芝、KKR和贝恩资本等竞购Panasonic医疗保健业务

路透东京8月23日 - 知情人士周五表示，东芝 、美国私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) 以及一个包括贝恩资本(Bain Capital)在内的财团，预计在下周参与Panasonic Corp's 医疗保健业务的最后一轮竞标。