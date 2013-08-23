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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 16:58 BJT

日本个股：东芝、KKR和贝恩资本等竞购Panasonic医疗保健业务

路透东京8月23日 - 知情人士周五表示，东芝 、美国私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) 以及一个包括贝恩资本(Bain Capital)在内的财团，预计在下周参与Panasonic Corp's 医疗保健业务的最后一轮竞标。

Panasonic当前希望出售医疗保健部门来筹资。

消息人士称，第二轮竞标截止日期是周一。贝恩资本已经与日本三井物产 和日本政策投资银行结盟。消息人士未授权公开谈论此事。

消息人士称，预计Panasonic在9月初圈定一竞标者进入排他性谈判。(完)

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