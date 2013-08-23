日本个股：东芝、KKR和贝恩资本等竞购Panasonic医疗保健业务

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透东京8月23日 - 知情人士周五表示，东芝 、美国私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) 以及一个包括贝恩资本(Bain Capital)在内的财团，预计在下周参与Panasonic Corp's 医疗保健业务的最后一轮竞标。
Panasonic当前希望出售医疗保健部门来筹资。
消息人士称，第二轮竞标截止日期是周一。贝恩资本已经与日本三井物产 和日本政策投资银行结盟。消息人士未授权公开谈论此事。
消息人士称，预计Panasonic在9月初圈定一竞标者进入排他性谈判。(完)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。