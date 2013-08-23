中国债市：中长期现券收益率降幅明显，配置需求修复带动市场情绪好转

路透上海8月23日 - 中国银行间债市周五现券收益率中长端领跌，短端品种则持稳。交易员表示，受本周10年国债招标结果向好影响，一级市场配置需求逐步好转；在流动性尚可的情况下，市场情绪进一步修复，二级市场买气也有所恢复。

他们并指出，此前债市收益率已累积一定涨幅，亦存在技术性回调可能。目前机构关注焦点仍集中在未来资金面是否会持稳，而央行公开市场操作则有望提供更多指引。

“国债、金融债收益率下的很快，新发的10年国债130018，成交比较踊跃，一早4.03%的成交，现在到3.98%的买盘了，应该是配置盘点燃交易盘的热情，”华北一银行交易员称，资金面较上日宽松了很多，对配置盘形成一定支撑，整体带动市场情绪好转。

中国银行间资金市场周五短期资金供给较上日明显增加，导致主要回购利率 中的隔夜品种进一步下行，但七天加权利率持稳，14天期则略有反弹。

华北另一银行交易员指出，前期现券收益率持续上涨后，对不少机构已具有吸引力；而资金比较充裕时，机构的配置需求就会得到进一步释放。央行公开市场本周逆回购量增价稳，更加明确了央行维稳意图，且下周国库现金定存亦有投放，流动性应该不会大幅收紧。

对于下周到期的三年央票是否会续作以及对市场的影响，“现在看大家对央票续做不满的情绪已经基本平复了，估计影响不大，”他称。

下周公开市场央票到期量(包括三年央票)为1,020亿元，逆回购到期量为640亿元，合计到期资金投放380亿元。另外，财政部8月27日将进行500亿元三个月期国库现金招标。而8月27日将有800亿元三年央票到期。

此外，对于首批同业定期存单NCD即将面世的消息对债市的影响，广发银行高级交易员颜岩表示，现券表现暂时不明显，但中长期会提高银行融资成本，银行可能会继续抛弃债券这类低收益资产，导致现券收益率上行。

中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

剩余期限约4.77年的固息国债130013券最新成交对应收益率 在3.8700%，上日尾盘报3.9150%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2787 4.1835

上日 3.3921 4.1598

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8500/3.7836 国债参考率报价 3.5691/3.5064 金融债参考率报价 4.2811/4.2333(完)

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