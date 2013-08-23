更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，下周月底紧缩效应可望安然度过

* 整体市场资金偏松

* 短率持稳区间低位

* 短票周五发行量偏少

* 下周月底效应料将安然度过 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月23日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。尽管下周即将迈入月底，但目前整体市场资金动能充沛，月底资金紧缩效应可望安然度过，料短率仍将持平当前低位水准。

银行资金调拨人士表示，虽然外商银行月底不能承作跨月拆款，不过下周多数本土银行都可承作跨月拆款，主要因为8月不是季底所以不会影响银行资本适足率计算，本土银行都正常拆借，预期下周月底紧缩效应将不明显，短率可望维持在既有低位区间。

“现在拆入都很容易，早上就接到一堆要拆出的电话!”一大型官股银行交易人员说。

金融机构资金调拨主管认为，目前央行冲销力道大致维持适度宽松，本周央行存单发行量皆属持平微增，央行委托银行代收隔夜拆款量亦大致都以到期续做为主，近日银行间超额准备虽为负数，但负数并不大，仍旧感受到银行端买票动能还是持续旺盛，显示银行间资金还是偏向宽松。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日亦同。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.380-0.43%，同于上日。

**短票利率稳在低位**

在短票市场方面，部分大型票券商表示，由于多数票券商都没有标到日前标售的中油、台电短期商业本票，令今日发票量略微偏少，没达到例行性周五的发票量能，所幸昨天预留一些库存量因应，料月底短票利率维持在既有区间不变。

银行业者指出，目前短票利率已偏低，而发票量又偏少，虽推估月底资金紧缩效应不明显，但发票量不足就欠缺议价空间，月底短票利率料先撑在既有区间稍做整理。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大区间则落在0.65-0.67%，大致与上个交易日同。

台湾央行周五公布，今日共发行2,387.75亿台币存单。若相较存单到期金额2,377.25亿，存单发行余额增10.5亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆3,379.45亿台币，分别为周一2,729.50亿、周二4,209.50亿、周三1,608.00亿、周四3,927.30亿及周五905.15亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负179亿台币，累计至周日超额准备为889亿，加计前期1%的超额准备为2,264亿台币。

**RP利率持平上日**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平上日。市场今日见单一寿险业赎回，但投信及其他寿险钱多不减，资金水位整体仍多，利率暂时仍持于近期底部。

市场人士指出，近来因公债买卖断市场交易急冻，交易商持券部位降无可降，令RP市场公债券源已几乎无可调度，多数证券商及票券商今日没有公债RP成交，多仰赖公司债RP与客户往来。

“今天丢钱的还是偏多，下周虽然是月底，有机会还是希望利率再往低档靠一下。”一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员认为时序进入月底，将观察投信及寿险月底的赎回力道。但今年以来月底效应并不明显，交易商并不过份担心，认为资金下周有机会持续宽裕。他们指出，当前紧缩的资金效应一般都要等到季底才会发酵，下月月底/季底可持续观察。

下周宽松因素有周一台电公司债还本60亿台币；紧缩因素则有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62%，大区间在0.60-0.63%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。