欧洲已公布经济指标--2013/8/23

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 r +0.3 f +1.5 r 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 p -0.2 r -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.6 f -2.0 p 消费者物价指数(CPI) 英国 7月 0.0 -0.2 +2.8 德国 7月 +0.5 f +0.1 f +1.9 f 法国(HICP) 7月 -0.3 +0.2 f +1.2 意大利(HICP) 7月 -1.8 f +0.3 f +1.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 7月 +0.2 u +0.1 r +2.1 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 6月 -0.3 -1.2 r +0.1 意大利 7月 +0.3 -0.1 r -0.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 7月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 6月 12.1 @ 12.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。
* 美元指数在四个半月低点附近游走 * 美元看来仍脆弱 * 英镑准备迎来英国政府正式启动退欧 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二脱离数月低点，“特朗普交易”所带来的提振效果如今已经消散。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 “显然，美元正在对美国总统特朗普可能无法推进立法议程的担忧做出反应，因为特朗普的医保法案推进失败，至少现在是如此，”巴克莱驻新加坡外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称。 “对于特朗普能否推动其刺激政策通过，市场有疑虑，并且还对几周前刚看到的美国经济增长强劲的迹象也有疑虑，”他称。“美元这样的反应并不意外。” 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.212。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 下滑0.1%至110.605，隔