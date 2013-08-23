欧洲已公布经济指标--2013/8/23

《全球汇市》美元跌至数月低点后盘整，恐续受“特朗普交易”消退影响

* 美元指数在四个半月低点附近游走 * 美元看来仍脆弱 * 英镑准备迎来英国政府正式启动退欧 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二脱离数月低点，“特朗普交易”所带来的提振效果如今已经消散。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 “显然，美元正在对美国总统特朗普可能无法推进立法议程的担忧做出反应，因为特朗普的医保法案推进失败，至少现在是如此，”巴克莱驻新加坡外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称。 “对于特朗普能否推动其刺激政策通过，市场有疑虑，并且还对几周前刚看到的美国经济增长强劲的迹象也有疑虑，”他称。“美元这样的反应并不意外。” 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.212。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 下滑0.1%至110.605，隔