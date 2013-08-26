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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 17:13 BJT

台湾债市：102/2期借券成交68.04亿台币，加权平均利率负0.0017%

路透台北8月26日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
      102/2       68.04      0.1300     -0.9500       -0.0017       339.0       338.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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