美国个股：艾克森美孚将把伊拉克油田权益售予中石油及Pertamina--官员

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透新德里8月23日 - 伊拉克石油部长周五证实，艾克森美孚 将出售其在伊拉克West Qurna-1油田的权益，卖给中国中石油 及印尼Pertamina 。
“25%卖给中石油，10%卖给Pertamina，”伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi在新德里一场部长级会议场边向路透表示。
他并称，“可能两至三周后”将完成交易。
艾克森美孚目前持有该巨型油田的60%权益，同时为油田营运商。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。