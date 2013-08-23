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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 17:22 BJT

美国个股：艾克森美孚将把伊拉克油田权益售予中石油及Pertamina--官员

路透新德里8月23日 - 伊拉克石油部长周五证实，艾克森美孚 将出售其在伊拉克West Qurna-1油田的权益，卖给中国中石油 及印尼Pertamina 。

“25%卖给中石油，10%卖给Pertamina，”伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi在新德里一场部长级会议场边向路透表示。

他并称，“可能两至三周后”将完成交易。

艾克森美孚目前持有该巨型油田的60%权益，同时为油田营运商。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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