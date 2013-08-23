国际油市：亚洲燃料油现货价差仍受基本面因素而承压

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透新加坡8月23日 - 亚洲燃料油现货价差周五承压，继续受到需求不振及供应庞大的影响。
指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.65美元，上日为每吨贴水5.55美元，380-CS燃料油价差为每吨贴水3.50美元，与上日相同。
现货交易方面则是未有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 沈以文)
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路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。