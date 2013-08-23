国际油市：亚洲燃料油现货价差仍受基本面因素而承压

路透新加坡8月23日 - 亚洲燃料油现货价差周五承压，继续受到需求不振及供应庞大的影响。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.65美元，上日为每吨贴水5.55美元，380-CS燃料油价差为每吨贴水3.50美元，与上日相同。