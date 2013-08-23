版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 17:47 BJT

更新版 1-《中国企业债发行日程表》--8月23日

(更新张家港保税区张保实业有限公司票面利率)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
===================================================================================
*钦州滨海新城  9        7    利率区间6.80%-7.10%    AA       8/27-9/2     国海证券      
资产管理有限公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)     
===================================================================================
铜陵市         15       7          利率上限7.19%    AA       8/26-8/28     国开证券      
建设投资控股      （第3-7年末每年偿还20%本金)                           
===================================================================================
张家港保税区   11       7          *7.10%           AA       8/23-8/27 中信建投证券      
张保实业有限公司   （第3-7年末每年偿还20%本金)                              
===================================================================================
重庆市地产     18       7           6.30%           AAA      8/22-8/26     广发证券      
集团               （第3-7年末每年偿还20%本金)                             齐鲁证券
===================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================      
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
===================================================================================
    
注:*表示新增.(完)


 (整理 吴芳；审校 康熙泽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐