路透基点：烨辉(中国)科技材料为建设新工厂寻求双货币贷款--RLPC

路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，烨辉(中国)科技材料有限公司正在寻求一笔双货币贷款，为一新工厂建设融资。

本案由中国银行及第一商业银行上海分行牵头，包括美元和人民币贷款两部分。

一位消息人士称，贷款期限为七年。该人士并称，美元贷款部分的谈判利率价码为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，人民币部分的利率为中国人民银行五年期利率的105%。

2012年7月，烨辉签约一笔5,400万美元等值三年期贷款案，包括2.6亿元人民币和1,325万美元两部分。美元贷款部分的利率较LIBOR加码400个基点；人民币贷款部分利率为中国人民银行基准利率的115%，或者三个月上海银行间同业拆借利率(Shibor)加码275个基点，两者取其高。

钢铁制造商烨辉(中国)总部位于江苏省，母公司为台湾烨辉企业股份有限公司。(完)