新兴汇市：印尼政府推成套政策助卢比反弹，但前景依然堪忧

泰铢 和菲律宾披索 本周分别下跌2.1%和1.4%。马币 和坡元 均下跌0. 7%。 亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.93 98.72 -0.21 -12.27 86.79 坡元 1.2801 1.2818 +0.13 -4.55 1.2219 台币 30.053 30.127 +0.25 -3.05 29.136 韩元 1115.73 1123.00 +0.65 -4.04 1070.60 泰铢 31.91 32.11 +0.63 -4.07 30.61 菲律宾披索 44.20 44.17 -0.06 -7.12 41.05 印尼卢比 10770.00 10800.00 +0.28 -10.58 9630.00 印度卢比 64.23 64.55 +0.50 -14.39 54.99 马币 3.3000 3.3095 +0.29 -7.33 3.0580 人民币 6.1200 6.1211 +0.02 +1.80 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校)