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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 18:03 BJT

新兴汇市：印尼政府推成套政策助卢比反弹，但前景依然堪忧

泰铢 和菲律宾披索 本周分别下跌2.1%和1.4%。马币 和坡元 均下跌0.
7%。
       
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 日圆                           98.93       98.72       -0.21      -12.27       86.79
 坡元                          1.2801      1.2818       +0.13       -4.55      1.2219
 台币                          30.053      30.127       +0.25       -3.05      29.136
 韩元                         1115.73     1123.00       +0.65       -4.04     1070.60
 泰铢                           31.91       32.11       +0.63       -4.07       30.61
 菲律宾披索                     44.20       44.17       -0.06       -7.12       41.05
 印尼卢比                    10770.00    10800.00       +0.28      -10.58     9630.00
 印度卢比                       64.23       64.55       +0.50      -14.39       54.99
 马币                          3.3000      3.3095       +0.29       -7.33      3.0580
 人民币                        6.1200      6.1211       +0.02       +1.80      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校)

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