中港股业绩：神华能源中期净利按年倒退7%，受累煤价下跌

神华在上海证券交易所公告称，公司充分发挥煤、电、路、港、航各业务板块资源分享、协同运作和低成本运营的优势，有效对冲煤炭价格下降带来的运营风险。期内，公司加权平均煤炭销售价格406.0元/吨，同比下降7.6%。

该公司1-6月的煤炭销量为2.427亿吨，上年同期则为2.221亿吨；同期的商品煤产量为1.583亿吨，按年增长1.6%。 （完）