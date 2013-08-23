中港股业绩：神华能源中期净利按年倒退7%，受累煤价下跌

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透香港8月23日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周五宣布，按国际会计准则其上半年中期净利为248.67亿元人民币，按年倒退7%，受累煤炭价格下滑。
神华在上海证券交易所公告称，公司充分发挥煤、电、路、港、航各业务板块资源分享、协同运作和低成本运营的优势，有效对冲煤炭价格下降带来的运营风险。期内，公司加权平均煤炭销售价格406.0元/吨，同比下降7.6%。
该公司1-6月的煤炭销量为2.427亿吨，上年同期则为2.221亿吨；同期的商品煤产量为1.583亿吨，按年增长1.6%。 （完）
欲浏览上市公司发布于上交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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