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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 18:04 BJT

中港股业绩：神华能源中期净利按年倒退7%，受累煤价下跌

路透香港8月23日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周五宣布，按国际会计准则其上半年中期净利为248.67亿元人民币，按年倒退7%，受累煤炭价格下滑。

神华在上海证券交易所公告称，公司充分发挥煤、电、路、港、航各业务板块资源分享、协同运作和低成本运营的优势，有效对冲煤炭价格下降带来的运营风险。期内，公司加权平均煤炭销售价格406.0元/吨，同比下降7.6%。

该公司1-6月的煤炭销量为2.427亿吨，上年同期则为2.221亿吨；同期的商品煤产量为1.583亿吨，按年增长1.6%。 （完）

欲浏览上市公司发布于上交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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