基金产业：资金加速撤离新兴市场基金--研究机构EPFR资料

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透伦敦8月23日 - 多家银行周五引用基金研究机构EPFR Global资料指出，过去一周资金撤离新兴市场基金的速度加快。
EPFR Global周四晚间向客户发布的资料显示，8月21日止当周有13亿美元资金撤离新兴债券基金，为7月中以来最大外流金额。
在这类基金之中，对美债波动较敏感的硬货币债券基金，资金外流规模扩大至7.32亿美元，较前一周增加一倍以上。银行业者表示，三分之二的资金外流是由于散户投资人卖盘。
经过这一周的资金外流，新兴债券基金5月底以来的总失血规模达到204亿美元。
资料显示，新兴股票基金的外流规模为17.3亿美元，亚洲及拉丁美洲基金受创最大。以个别国家来看，巴西基金资金外流近5亿美元，中国基金失血3亿美元，外流情况名列前茅。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。