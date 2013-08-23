基金产业：资金加速撤离新兴市场基金--研究机构EPFR资料

路透伦敦8月23日 - 多家银行周五引用基金研究机构EPFR Global资料指出，过去一周资金撤离新兴市场基金的速度加快。

EPFR Global周四晚间向客户发布的资料显示，8月21日止当周有13亿美元资金撤离新兴债券基金，为7月中以来最大外流金额。

在这类基金之中，对美债波动较敏感的硬货币债券基金，资金外流规模扩大至7.32亿美元，较前一周增加一倍以上。银行业者表示，三分之二的资金外流是由于散户投资人卖盘。

经过这一周的资金外流，新兴债券基金5月底以来的总失血规模达到204亿美元。