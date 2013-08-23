企业并购：江西铜业有意收购嘉能可-斯特拉塔的秘鲁铜矿--消息

嘉能可的秘鲁矿场预计从2015年起，至少五年内年产40万吨铜。

江西铜业已经在秘鲁有布局。该公司持有Northern Peru铜矿项目40%权益，该矿场预计2014-16年之间开始投产。

嘉能可已经发出9月中的第一轮竞标邀请。嘉能可同意出脱Las Bambas矿场以换取北京当局同意其并购斯特拉塔。

根据与中国商务部在4月的协议，嘉能可需在2014年8月底之前找到买家，但嘉能可执行长格拉森博格本周表示，他希望在今年底就可达成协议。

消息人士说，中铝正与高盛 和摩根士丹利 研究竞标事宜，而五矿资源则是找上花旗集团 和美国银行 。

嘉能可、五矿资源和江西铜业对此均不愿置评。