企业并购：江西铜业有意收购嘉能可-斯特拉塔的秘鲁铜矿--消息

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
嘉能可的秘鲁矿场预计从2015年起，至少五年内年产40万吨铜。
江西铜业已经在秘鲁有布局。该公司持有Northern Peru铜矿项目40%权益，该矿场预计2014-16年之间开始投产。
嘉能可已经发出9月中的第一轮竞标邀请。嘉能可同意出脱Las Bambas矿场以换取北京当局同意其并购斯特拉塔。
根据与中国商务部在4月的协议，嘉能可需在2014年8月底之前找到买家，但嘉能可执行长格拉森博格本周表示，他希望在今年底就可达成协议。
消息人士说，中铝正与高盛 和摩根士丹利 研究竞标事宜，而五矿资源则是找上花旗集团 和美国银行 。
嘉能可、五矿资源和江西铜业对此均不愿置评。
花旗及美银也拒绝评论，高盛及摩根士丹利则尚未立即做出回应。(完)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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