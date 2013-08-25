重温稿-中国个股：光大证券异常交易案的调查取证基本完成--证监会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 证监会称光大证券案调查取证已基本完成
* 处置方案出台前光大不会减持相关股票
* ETF管理人不存在违法行为
路透北京8月23日 - 中国证监会发言人周五表示，对光大证券 异常交易案的调查取证工作已基本完成，目前正在移交会内相关部门审理。
该发言人在例行记者会上表示，考虑到该案属于新型案件，为慎重起见，证监会正在组织有关专家进行论证咨询，待相关程序完成后，将尽快公布处理结果。
光大证券上周五爆出自营交易乌龙事件，造成上证综指 异常波动。证监会和上海证监局随即决定对光大证券采取行政监管措施，暂停其相关业务，并对该公司正式立案调查。
证监会发言人在记者会上确认，已暂停光大证券策略投资部的证券自营业务，并责令其整改和内部责任追究。
“证监会下一步将针对这次事件暴露出来的问题采取措施，进一步改进和加强对证券公司的内控监管。”该发言人表示。
针对部分投资者担心光大证券为弥补资金头寸而抛售股票和债券，证监会发言人指出，此前光大证券已经做出提示性公告，承诺在公告具体处置方案前不会减持相关股票，“到现在为止，我们还没有看到处置方案公布。”
光大证券本周一公告称，在制定并公告处置方案前，不会减持因交易系统事故而购入的股票；对因对冲风险而购入的股指期货空头合约，将由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，承诺将按依法被认定的责任处理。
**ETF管理人无违法行为**
证监会发言人并称，基金管理人在光大证券事件中不存在违法违规行为。
“上证50ETF和上证180ETF的基金管理人接受并确认光大证券申购ETF的申请符合法律法规和基金合同的规定，并不存在违法违规行为，“该发言人指出。
他表示，证券交易所对光大证券当日的股票交易确认成功，并进行了正常的结算，因此其申购ETF所用的股票有效。
光大证券上周五错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
针对部分投资者担心光大事件对国债期货推出造成影响，证监会发言人未直接置评，仅表示目前国债期货推出的各项准备工作正在有序推进。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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