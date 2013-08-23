表格：加拿大7月CPI较上年同期增长1.3%，6月为成长1.2%

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透8月23日 - 加拿大统计局周五公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，6月为上升1.2%；核心通胀年率为1.4%，6月为1.3%。
较上月(%) 较上年同期(%)
7月 6月 7月 6月
整体CPI +0.1 0.0 +1.3 +1.2
加拿大央行核心CPI 0.0 -0.2 +1.4 +1.3
经季节调整 +0.2 +0.2 -- --
路透调查访问的分析师预估中值为，7月CPI按月成长0.2%，按年上涨1.4%。其预期核心CPI较前月持平，较上年同期上涨1.5%。
(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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