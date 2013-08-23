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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 20:37 BJT

表格：加拿大7月CPI较上年同期增长1.3%，6月为成长1.2%

路透8月23日 - 加拿大统计局周五公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，6月为上升1.2%；核心通胀年率为1.4%，6月为1.3%。

较上月(%) 较上年同期(%)

7月 6月 7月 6月

整体CPI +0.1 0.0 +1.3 +1.2

加拿大央行核心CPI 0.0 -0.2 +1.4 +1.3

经季节调整 +0.2 +0.2 -- --

路透调查访问的分析师预估中值为，7月CPI按月成长0.2%，按年上涨1.4%。其预期核心CPI较前月持平，较上年同期上涨1.5%。

(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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