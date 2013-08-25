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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中股业绩：宝钢股份上半年实现净利37亿元，同比下降61%

路透上海8月23日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周五稍晚公布，上半年实现净利润37亿元人民币，同比下降61%。因去年同期得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。

据中报，上半年该公司实现营收961亿元，同比下降1.84%；每股收益0.22元。

上半年宝钢共完成铁产量1,100万吨，钢产量1,141万吨，商品坯材销量1,107.8万吨。

宝钢股份周五收报4.03元，过去三个月累计下跌17.61%。（完） (发稿 林琦/乔艳红; 审校 张喜良)
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