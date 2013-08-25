重温稿-中股业绩：宝钢股份上半年实现净利37亿元，同比下降61%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月23日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周五稍晚公布，上半年实现净利润37亿元人民币，同比下降61%。因去年同期得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。
据中报，上半年该公司实现营收961亿元，同比下降1.84%；每股收益0.22元。
上半年宝钢共完成铁产量1,100万吨，钢产量1,141万吨，商品坯材销量1,107.8万吨。
宝钢股份周五收报4.03元，过去三个月累计下跌17.61%。（完） (发稿 林琦/乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。