东南亚股市：印尼股市创近两年来最大单周跌幅，市场谨慎看待政府经济举措

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 387.68 0.49 +0.13 -8.59 424.10 新加坡 3088.85 -0.55 -0.02 -2.47 3167.08 马来西亚 1721.07 0.70 +0.04 +1.90 1688.95 泰国 1338.13 -13.68 -1.01 -3.87 1391.93 印尼 4169.83 -1.59 -0.04 -3.40 4316.69 菲律宾 6161.21 24.48 +0.40 +6.00 5812.73 越南 486.82 -9.30 -1.87 +17.67 413.73 (完)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。