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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 19:33 BJT

东南亚股市：印尼股市创近两年来最大单周跌幅，市场谨慎看待政府经济举措

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         387.68        0.49       +0.13       -8.59      424.10
 新加坡                                    3088.85       -0.55       -0.02       -2.47     3167.08
 马来西亚                                  1721.07        0.70       +0.04       +1.90     1688.95
 泰国                                      1338.13      -13.68       -1.01       -3.87     1391.93
 印尼                                      4169.83       -1.59       -0.04       -3.40     4316.69
 菲律宾                                    6161.21       24.48       +0.40       +6.00     5812.73
 越南                                       486.82       -9.30       -1.87      +17.67      413.73
 (完)

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