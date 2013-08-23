印度卢比汇率：兑美元升逾64，股市走强以及企业美元卖盘提供支撑

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透孟买8月23日 - 印度卢比周五反弹，兑美元升逾64卢比，受企业美元卖盘以及国内股市走强的提振。
卢比兑美元最高升至63.97，上交易日收盘报64.55/56，曾触及纪录低位65.56。
卢比升值后，印度债券收益率下跌3基点报8.25%。(完)
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(编译 郑茵 审校 田建华)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。