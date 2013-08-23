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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 19:36 BJT

印度卢比汇率：兑美元升逾64，股市走强以及企业美元卖盘提供支撑

路透孟买8月23日 - 印度卢比周五反弹，兑美元升逾64卢比，受企业美元卖盘以及国内股市走强的提振。

卢比兑美元最高升至63.97，上交易日收盘报64.55/56，曾触及纪录低位65.56。

卢比升值后，印度债券收益率下跌3基点报8.25%。(完)

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(编译 郑茵 审校 田建华)

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