国际油市：石脑油裂解价差收在约两个半月高位，因10月供应或减少

路透新加坡8月23日 - 周五亚洲石脑油裂解价差从两日低位反弹，本周收在每吨110.28美元的约两个半月高位，因10月从欧洲和北非运抵亚洲的石脑油或减少。

多头预计西方供应将收紧，因炼厂检修，特别是阿尔及利亚Sonatrach的Skikda炼厂。

“套利窗口技术上已经关闭。10月运抵亚洲的船货数量当前是个大大的问号。”新加坡一行业消息人士称，“不过定于9月运抵的船货多数已在路上。”

9月运抵亚洲西方石脑油预计超过100万吨，今年年初以来每月船货数量一直很高。

吉坤日矿日石能源和Mitsui Chemical在大阪的裂解装置意外关闭，预计会影响日本对石脑油的需求。

吉坤日矿日石能源位于川崎的年产能40.4万吨石脑油裂解装置仍未重启，该裂解装置8月18日左右发生断电。

交易商预计该裂解装置将在8月底左右恢复运营，但吉坤日矿日石能源则称尚未确定日期。

Mitsui Chemical发言人称，公司将在9月18日-10月1日关闭位于大阪的年产能50万吨的裂解装置，来进行检修。

这两个裂解装置的关闭，将导致需求减少约三批中等船型的船货。

亚洲汽油裂解价差自20个月低点反弹，跳涨约26%至三日高位每桶3.37美元。

新加坡现货市场达成四笔汽油交易。

其中，托克(Trafigura)卖出一批92号汽油船货给道达尔，船期为9月7-11日，价格为每桶113.30美元。该公司还出售一批类似品级的船货给Sietco，船期为9月12-16日，价格为每桶113.40美元。(完)

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