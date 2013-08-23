美国金融：亚特兰大联储总裁在数据稳健的情况下，将支持9月削减QE规模

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透8月23日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，若现在至下个月的数据显示经济成长“可以持续”且没有显示经济将偏离轨道，则其将支持下个月缩减资产购买规模。
洛克哈特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称，“我将在9月持支持态度，条件是现在到那个时候的数据基本确认我们所在的轨道。”
其补充称，“关键问题是，这样的温和成长节奏是否持续，或者经济有没有在某些方面失稳的风险。”
洛克哈特称，预计2013年全年国内生产总值(GDP)成长2%-2.5%，下半年经济升温，且至年底失业率会在7.2%-7.4%。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
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