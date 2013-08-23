美国金融：亚特兰大联储总裁在数据稳健的情况下，将支持9月削减QE规模

路透8月23日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，若现在至下个月的数据显示经济成长“可以持续”且没有显示经济将偏离轨道，则其将支持下个月缩减资产购买规模。

洛克哈特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称，“我将在9月持支持态度，条件是现在到那个时候的数据基本确认我们所在的轨道。”

其补充称，“关键问题是，这样的温和成长节奏是否持续，或者经济有没有在某些方面失稳的风险。”

洛克哈特称，预计2013年全年国内生产总值(GDP)成长2%-2.5%，下半年经济升温，且至年底失业率会在7.2%-7.4%。(完)