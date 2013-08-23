马来西亚期市：棕榈油期价触及一个月高位，因产量预估下滑

路透吉隆坡8月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至逾一个月高位，因马来西亚棕榈油协会(MPOA)的预估显示8月产量下降，令人冀望该国库存将收紧。

交易员称，MPOA的数据显示，8月1-20日的产量较前月下降7.4%。该数据得到MPOA的证实。

至周五收盘，指标11月棕榈油期约 涨0.5%至每吨2,369马币(林吉特)，为7月11日以来最高，收复早盘的失地。

7月棕榈油产量增长18.2%，推动库存在今年首次上升，从6月的165万吨升至166万吨。

预计库存将继续攀升，因通常下半年的产量更高。

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在9月10日发布8月库存、产量和出口的官方数据。

棕榈油本周收高2.6%，亦因马币下跌而受益。

今日成交总量为30,820口，略低于平均的35,000口。(完)

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