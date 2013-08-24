中国证券：扩大中小企业私募债试点范围，适当放宽创业板企业准入--证监会

马来西亚期市：棕榈油期货创下六个月最低，受产出和库存数据拖累
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。
路透北京8月24日 - 中国证监会副主席姜洋周六称，将继续扩大中小企业私募债试点的地域范围，进一步完善以信息披露为中心的新股发行体制，并适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入指标。
证监会网站新闻稿引述他在一会议上的讲话称，下一步将实现金融债、信贷资产证券化产品、公司债在银行间市场和交易所市场交叉挂牌，同时继续扩大中小企业私募债试点的地域范围，将发行主体范围扩大到“新三板”挂牌公司。
他表示，要进一步完善以信息披露为中心的新股发行体制，修订证券发行与承销管理办法等配套制度规则；适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入指标，建立符合创业板企业特点的“小额、快速、灵活”的再融资机制。
姜洋并称，日前国务院已经同意国债、动力煤、沥青等期货品种上市，将继续做好原油期货市场建设，推动铁矿石、籼稻、粳稻等新品种上市，研究开发期权等产品；有序开展资产管理和资产证券化等业务和产品创新，盘活企业存量资产。
中国证监会周五宣布，已经批准郑州商品交易所开展动力煤期货交易，完成相关准备工作后将批准挂牌动力煤期货合约。 (完)
参看详情，请点选证监会网站(here) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。
路透4月10日 - 东南亚股市周一交投谨慎，地缘政治风险的担忧加剧损害投资者信心。不过菲律宾股市 录得涨幅，金融和房地产类股领涨。 整体亚洲股市下滑，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 连续第三日下跌。 “上周美国打击叙利亚以及有关一艘航母打击群驶往朝鲜半岛的消息传出后，市场有一定避险情绪，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix表示。 美国一官员周六对路透称，美国海军卡尔·文森号航母打击群将从新加坡向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。美军第三舰队周六在一份声明中称，该打击群接到北上指令，但没有说明具体目的地。 菲律宾股市收高0.5%，外资买超4.667亿披索股票。 “考虑到长假日的因素，我们确实预计市场的活跃程度将下降。但市场内还是有一些投资者的买盘，因近期有一系列反映市场基本面的良好消息出炉，”First Grade Finance董事总经理Astro del Castillo表示。
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。