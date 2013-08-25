重温稿-中国证券：扩大中小企业私募债试点范围，适当放宽创业板企业准入--证监会

路透北京8月24日 - 中国证监会副主席姜洋周六称，将继续扩大中小企业私募债试点的地域范围，进一步完善以信息披露为中心的新股发行体制，并适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入指标。

证监会网站新闻稿引述他在一会议上的讲话称，下一步将实现金融债、信贷资产证券化产品、公司债在银行间市场和交易所市场交叉挂牌，同时继续扩大中小企业私募债试点的地域范围，将发行主体范围扩大到“新三板”挂牌公司。

他表示，要进一步完善以信息披露为中心的新股发行体制，修订证券发行与承销管理办法等配套制度规则；适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入指标，建立符合创业板企业特点的“小额、快速、灵活”的再融资机制。

姜洋并称，日前国务院已经同意国债、动力煤、沥青等期货品种上市，将继续做好原油期货市场建设，推动铁矿石、籼稻、粳稻等新品种上市，研究开发期权等产品；有序开展资产管理和资产证券化等业务和产品创新，盘活企业存量资产。

中国证监会周五宣布，已经批准郑州商品交易所开展动力煤期货交易，完成相关准备工作后将批准挂牌动力煤期货合约。 (完)

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