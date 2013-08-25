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亚洲 | 2013年 8月 25日 星期日 09:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           82.19     +0.66     +0.81   1112572
 搜狐                           62.30     +0.10     +0.16    519263
 网易                           75.42     +1.41     +1.91    965614
 百度                          138.64     -0.90     -0.64   2106667
 亚信科技                       11.49     +0.04     +0.35    117820
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.22     +0.16     +1.00   1282403
 联电                            1.96     +0.05     +2.62    143277
 日月光                          4.07     -0.03     -0.73     78066
 硅品精密                        5.35     +0.04     +0.75    294296
 和信超媒体                      1.02     -0.02     -1.92     59730
 友达                            3.83     +0.07     +1.86    135887
 中华电信                       31.21     +0.15     +0.48     23541
 台湾国际航电                   40.60     -0.04     -0.10   1308135
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.68     +0.15     +0.28    312442
 中国联通                       15.30     -0.19     -1.23     62718
 中国电信                       52.90     +1.17     +2.26     11844
 中芯国际                        3.81     -0.02     -0.52     23613
 电讯盈科                        4.50     +0.04     +0.87      3124
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