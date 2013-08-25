全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，海岬型运价触及九个月高点

路透8月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，中国对铁矿石的需求将海岬型运价推至九个月高点。

波罗的海乾散货运价指数 上涨7点至1,165点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数过去两周来上涨约17%。

波罗的海海岬型船运价指数 上升28点或1.23%，至2,312点，日均获利升194美元至16,533美元，为2012年11月以来最高。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1点或0.11%至903点。日均获利减少8美元至7,207美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

铁矿石运输占到海岬型船运输的约三分之一，经纪商将铁矿石价格视为一个衡量乾散货需求的指标。