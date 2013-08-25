《美债一周展望》公债收益率下周或继续承压，因财政部将标售新债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 公债收益率下跌，因房屋数据意外疲弱

* 中期公债表现较差，因市场预期2015年美国升息

* 财政部下周将标售总计980亿美元的两年期，五年期和七年期公债

路透纽约8月23日 - 美国公债收益率(殖利率)周五从两年高位回落，此前疲弱的新屋销售数据令市场担忧不断上升的抵押贷款利率可能拖累经济复苏，这提振美债需求，导致原本押注收益率将进一步上升的投资人回补空头。

美国商务部周五公布，7月新屋销售年率为39.4万户，此为2012年10月来最低，预估为49.0万户，6月修正后为45.5万户(前值为49.7万户)。

“7月新屋销售年率降幅比6月升幅还要大。所以在较高的抵押贷款利率下需求将如何持续还有待观察。很明显，需求从今年夏季稍早的较高水平回落，”Sterne Agee & Leach首席利率分析师Lindsey Piegza说。

美国公债收益率攀升至2011年7月来的最高位，因一系列令人鼓舞的经济数据使市场预期美国经济增长正积累动能，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月政策会议上缩减购债计划的机率上升。

指标10年期公债 尾盘上升17/32，收益率报2.82%，从周四触及的两年高位2.94%回落。收益率在5月初时为1.60%。

公债收益率在下周可能继续承压，因美国财政部将标售总计980亿美元的两年期，五年期和七年期新债。

许多投资人已卖出公债，离场观望，因预期在美联储9月17-18日政策会议前公债市场的波动性将增加。

美联储7月会议记录公布前的一项调查显示，一级交易商预计美联储在9月开始削减购债规模，最初缩减规模为150亿美元。

自周三美联储公布7月会议记录以来，较短期和中期公债表现较差。一些交易商原本预期会议记录可能显示决策者曾讨论将6.5%的美联储失业率目标下调。

“一些人士原本预期会议记录将显示决策者讨论过可能降低美联储门槛，但似乎会议记录传达的信息是如果美联储决定需要推行更多宽松政策，才会这样做，”巴克莱分析师Amrut Nashikkar说。

预期失业率将在2014年跌至美联储目标，投资人目前消化美联储在2015年开始升息的可能性。

“市场到了投资人愈发开始消化美国较积极升息周期的地步，”Nashikkar说。

五年期公债收益率在周四上升至最高1.70%，高于7月美联储会议记录公布前的1.55%，周五该收益率回落至1.63%。

五年期和30年期公债收益率 利差周五继续收窄，至218个基点，为7月10日来最窄水平，且低于周三美联储会议记录公布前的230个基点。

9月6日出炉的8月美国就业报将是美联储9月会议前最有影响力的经济数据。

美联储周五买入32.15亿美元2022年2月至2023年8月到期的公债，此为美联储持续购债计划的一部分。(完)

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