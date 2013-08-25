全球汇市：投机客在8月20日止当周连续第五周减持美元多仓

路透8月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第五周减持美元多头仓位。

8月20日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至135.4亿美元，为6月25日当周以来最小的净多仓规模。前一周美元净多仓为176.2亿美元。

投机客连续第三周作多欧元，欧元净多头仓位总计36,746口，高于前一周的16,057口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 19,720 17,375

空头仓位 91,441 91,837

净仓位 -71,721 -74,462

欧元(125,000欧元为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 113,092 89,984

空头仓位 76,346 73,927

净仓位 36,746 16,057

英镑(62,500英镑为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 26,947 22,209

空头仓位 66,469 68,730

净仓位 -39,522 -46,521

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 12,061 10,626

空头仓位 11,770 8,490

净仓位 291 2,136

加元(100,000加元为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 26,559 21,751

空头仓位 36,103 30,832

净仓位 -9,544 -9,081

澳元(100,000澳元为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 13,676 12,625

空头仓位 76,859 75,346

净仓位 -63,183 -62,721

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月20日当周 8月13日当周

多头仓位 9,760 6,632

空头仓位 7,370 6,435

净仓位 2,390 197

(完)

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