全球汇市：投机客在8月20日止当周连续第五周减持美元多仓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第五周减持美元多头仓位。
8月20日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至135.4亿美元，为6月25日当周以来最小的净多仓规模。前一周美元净多仓为176.2亿美元。
投机客连续第三周作多欧元，欧元净多头仓位总计36,746口，高于前一周的16,057口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 19,720 17,375
空头仓位 91,441 91,837
净仓位 -71,721 -74,462
欧元(125,000欧元为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 113,092 89,984
空头仓位 76,346 73,927
净仓位 36,746 16,057
英镑(62,500英镑为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 26,947 22,209
空头仓位 66,469 68,730
净仓位 -39,522 -46,521
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 12,061 10,626
空头仓位 11,770 8,490
净仓位 291 2,136
加元(100,000加元为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 26,559 21,751
空头仓位 36,103 30,832
净仓位 -9,544 -9,081
澳元(100,000澳元为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 13,676 12,625
空头仓位 76,859 75,346
净仓位 -63,183 -62,721
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月20日当周 8月13日当周
多头仓位 9,760 6,632
空头仓位 7,370 6,435
净仓位 2,390 197
(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。