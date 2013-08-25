版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:22 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(545,780口)

207,697 102,302 58,375 237,439 317,515 503,511 478,192 42,269 67,588

较8月13日变动(未平仓合约：增加31,587口)

25,931 -18,572 4,484 -1,585 52,690 28,830 38,602 2,757 -7,015

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.1 18.7 10.7 43.5 58.2 92.3 87.6 7.7 12.4

各类交易商数量(总计为522家)

170 141 152 120 168 387 385 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐