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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:22 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,199,310口)

346,548 388,474 132,578 574,119 454,284 1053245 975,336 146,065 223,974

较8月13日变动(未平仓合约：减少6,976口)

-7,355 -24,311 -6,544 11,333 33,118 -2,566 2,263 -4,410 -9,239

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 32.4 11.1 47.9 37.9 87.8 81.3 12.2 18.7

各类交易商数量(总计为734家)

150 209 183 294 293 566 580 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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