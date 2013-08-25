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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:23 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(404,468口)

128,304 179,035 58,237 186,842 117,345 373,383 354,617 31,085 49,851

较8月13日变动(未平仓合约：减少14,465口)

-2,858 -1,190 -8,062 -2,074 -2,509 -12,994 -11,761 -1,471 -2,704

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.7 44.3 14.4 46.2 29.0 92.3 87.7 7.7 12.3

各类交易商数量(总计为374家)

98 149 108 83 94 247 299 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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