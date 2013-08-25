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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:23 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(209,987口)

109,793 26,244 7,924 71,622 166,962 189,339 201,130 20,648 8,857

较8月13日变动(未平仓合约：增加6,177口)

4,350 1,784 -1,017 2,842 4,507 6,175 5,274 2 903

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

52.3 12.5 3.8 34.1 79.5 90.2 95.8 9.8 4.2

各类交易商数量(总计为290家)

148 59 44 46 64 215 149 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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