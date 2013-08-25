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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:24 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,835,367口)

470,147 124,770 613,518 653,883 1010155 1737548 1748443 97,819 86,924

较8月13日变动(未平仓合约：减少99,050口)

-4,410 688 -33,267 -66,075 -63,614 -103,752 -96,193 4,702 -2,857

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.6 6.8 33.4 35.6 55.0 94.7 95.3 5.3 4.7

各类交易商数量(总计为349家)

133 80 143 89 108 283 291 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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