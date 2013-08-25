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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:25 BJT

CFTC报告：COMEX期金8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(385,410口)

151,348 90,952 20,004 176,610 244,275 347,962 355,231 37,448 30,179

较8月13日变动(未平仓合约：减少5,137口)

2,824 -3,646 822 -7,711 -920 -4,065 -3,744 -1,072 -1,393

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.3 23.6 5.2 45.8 63.4 90.3 92.2 9.7 7.8

各类交易商数量(总计为285家)

116 81 64 58 63 210 177 (完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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