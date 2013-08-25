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市场报道 | 2013年 8月 25日 星期日 11:26 BJT

CFTC报告：COMEX期铜8月20日持仓报告(表)

路透8月23日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年8月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,062口)

44,415 44,535 12,451 88,774 81,533 145,640 138,519 14,422 21,543

较8月13日变动(未平仓合约：减少1,531口)

5,662 -1,052 -2,577 -3,552 2,686 -467 -943 -1,064 -588

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 27.8 7.8 55.5 50.9 91.0 86.5 9.0 13.5

各类交易商数量(总计为237家)

57 92 41 55 59 145 172 (完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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