《综述》美国7月新屋销售年率创九个月最低，房价则上涨

* 7月新屋销售下滑至九个月低点

* 数据或降低美联储下个月开始缩减购债的机率

* 库存和房价上升

记者 Jason Lange 编译 侯向明

路透华盛顿8月23日 - 美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，这给该国住房市场复苏蒙上阴影。

商务部周五公布，7月新屋销售较前月下滑13.4%，年率为39.4万户。

该数据远低于分析师的预期，这可能暗示着近期抵押贷款利率的飙升给经济构成打压，尽管此数据经常被大幅修正。

该报告可能降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚缩减经济刺激计划的机率。

“抵押贷款利率的上升正给住房市场造成影响，”Raymond James的首席经济学家Scott Brown说。“这使得缩减购债的可能性稍有降低。”

政府曾大幅下修其对5月和6月的新屋销售估计。

数据公布后，美国公债收益率大幅下滑，美元走软，暗示部分投资者下调了他们对美联储下个月缩减购债计划的预期。

参看美国新屋销售相关图表，请点选：(link.reuters.com/qer34t)

5月以来，抵押贷款利率已大幅飙升，因市场预期美联储将很快缩减购债。该刺激措施旨在降低利率，以便企业更容易的获得贷款来扩张业务和新雇人员。

住房市场似乎在去年初的时候出现拐点，当时房价开始上涨。住房市场是美国经济2007-09年衰退的主要拖累因素。

上个月，新屋销售的价格中值上涨至257,200美元，上年同期为237,400美元。

有迹象显示借款成本上升对整体住房市场的影响有限。

上月成屋销售飙升至三年高位。但部分分析师猜测这是因为购房者蜂拥入市，以在利率进一步上升前，锁定利率水准。

新屋建筑较上年同期加快，7月新屋待售库存较6月增长4.3%。

库存增加可能放缓过去一年来价格的快速上涨。如果这和利率的温和上升步调一致，那么整体住房市场在长期内将变得更加健康。

“最终这将使得住房市场复苏变得更持久，”Sterne Agee & Leach的首席经济学家Lindsey Piegza说。