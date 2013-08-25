全球经济：央行货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出--日本央行总裁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京8月25日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，一国央行出台货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出。
“通过货币政策注入的基础货币几乎全数都会被央行以存款的形式吸纳，”黑田东彦周六在杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上发表演讲时说。该年会由美国堪萨斯城联邦储备银行主持召开。
据央行周日发布的网站上的演讲稿，黑田东彦说，“即便一国放松货币政策，这并不一定意味着政策直接注入的资金会‘溢出到海外’。”
部分新兴国家一直抱怨发达国家超宽松货币政策给本国经济构成的影响。这些国家指出，发达国家大量印发的钞票已溢出到他们的经济体内，并导致了不受欢迎的通胀。(完) (编译 侯向明；审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。