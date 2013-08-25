《美国FED焦点》三位联储委员就缩减购债的时机展开辩论，但讯号模糊

* 投资者预计9月会首次减少购债

* 委员言论显示上次政策会议基调不明

* “我认为我们无需太过急迫”--布拉德

记者 Jonathan Spicer 编译 侯向明

路透8月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)三名委员周五就何时缩减购债的问题展开辩论，但他们观点不一，几乎未给投资者在预期下个月美联储会议的可能发展上带来助益。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在CNBC电视台参与讨论，他们的谈话暗示，美国货币政策决策者希望在备受期待的9月17-18日会议来临前持开放态度。

美国公债价格以及近几日部分新兴市场货币大幅下跌，因投资者提高了美联储将缩减购债计划的预期。该计划旨在提振就业和经济成长。

“只要现在到9月之间的数据证实我们所处的状况，那么我会支持9月开始缩减，”洛克哈特说。

“关键问题是，就算目前的温和成长步伐能否得以持续？”他问道，“或者是否存在在某种程度上经济受到冲击的风险？”

此外洛克哈特在接受福克斯商业新闻网(Fox Business Network)采访时称他“并不排除9月，但可能会推后。”洛克哈特今年不具投票权。

布拉德拥有投票权，且一直对低通胀发出警告。布拉德重申，美联储不需要急于在9月缩减量化宽松政策。

“我认为目前我们没必要急于这么做，”他说。“通胀处在低位，经济数据好坏不一，因此我会很谨慎，我不想提前预测会议结果。”

“我觉得我们需要花点时间，评估形势进展，然后再采取行动，”他说。

**政策余裕**

美联储19名决策者向来存在这类分歧的讯息，他们的言论也反映了美联储7月30-31日会议无明确基调的氛围。

据周四发布在纽约联储网站上的一份调查，7月会议前对初级交易商进行的访问显示，这些交易商预计9月会决定每月削减150亿美元的购债规模。他们预计会削减100亿美元的公债购买和50亿美元的抵押债券购买。

威廉姆斯先前曾表示支持联储主席贝南克提出的削减计划。但他对9月展开行动则不表态，仅称相关决定需视经济数据情况而定。

美联储需要看到“创造就业的正面动能及增长迹象，同时我们需看到通胀持续升向2%的长期目标水准，”威廉姆斯说。“如果数据继续如我们之前所见的那样，那么我会同意我们应该...在今年稍晚缩减购债计划。”

威廉姆斯对CNBC说，预计今年稍晚和2014年的经济成长“会大踏步前进”，因为财政收紧的影响消退。

他还称低通胀是忧虑之一，但他乐见通胀似乎在小幅走高。

这三位委员是在参加杰克森霍尔年会间隙发表此番言论的。不过今年贝南克没有参加此次年会。

贝南克6月表示，视经济进展情况，美联储料将在今年稍晚缩减第三轮量化宽松政策，并于2014年中期左右完全结束该计划。此番讲话导致市场遭到大举抛售。

虽然美国经济成长仍然温和，上个月的失业率也依然位于7.4%的高位，但已从上年同期的8.2%回落，且最近几个月的经济数据大多令人鼓舞。