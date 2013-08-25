《美股一周展望》美联储下一步行动将引导市场走向

记者 Ryan Vlastelica 编译 王冠中

路透纽约8月23日 - 美国股市甫经历11月以来最疲弱的三周表现，期间Nasdaq市场还因技术问题一度暂停交易，但这并非意味着着痛苦已经结束。

关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时以及多大程度缩减宽松货币政策，这项市场所面临的主要议题，也不太可能在下周变得更为明朗。不确定性，再加上9月2日劳动节前的交投料清淡，可能使得下周市场走势震荡。

“我们对未来几周保持审慎，因此我们现在了结获利，”波士顿Fiduciary Trust Co的投资长Michael Mullaney称。“我们并非处于衰退的边缘，但也没什么让投资人感到欣喜之事，我们预期波动率会升高。”

交易商原本希望周三公布的美联储会议记录会提供关于联储是否从9月开始缩减每月850亿美元买债规模的线索。然而，会议记录却发出分歧的讯号，部分委员建议要保持耐心。

分歧讯号是个双面刃。尽管刺激措施带动市场在今年大涨，但美联储若延续宽松政策，则意味着经济仍太过疲弱。CBOE波动率指数 过去三周来上扬了16.7%。

美联储亦表示，政策调整需视经济是否达到成长目标。这使得市场对于数据变得格外敏感。下周每天都有重要数据公布。

美国7月耐久财(耐用品)订单将于周一出炉，而汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值将于周五公布。或许最重要的数据会是周四的美国第二季国内生产总值(GDP)修正值。该数据料显示美国第二季经济环比年率修正为成长2.2%，高于上月公布的初估值成长1.7%。

尽管数据疲弱将是对经济的悲观迹象，但部分分析师臆测，强劲数据可能会对市场有不利影响。

“若GDP数据高于2.5%，可能会带来问题，因为这会暗示美联储可能会比预期更大幅度缩减刺激措施，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles称。“这会让股市陷入危险。”

标准普尔500指数过去三周下跌2.7%，且有数个交易日处于50日移动平均下方。指数周五收在该均线上方，但清淡交投可能模糊了技术面信号，标普500指数可能会在100日移动平均值1,635.81点触底。

“这应会是相当强劲的支撑，”纽约Evercore Partners的主管Douglas DePietro称，市场将会在该水准与本月稍早触及的纪录高点1,709.67点之间波动。

“在9月美联储会议前，我们会见到许多意兴阑珊的交投情况，”他说。“在那之前，我们大致处于讯息真空期。没有太多让人期待的推动因素，且多数市场人士在休假。”

道琼工业指数本周下跌0.5%，标普500指数上涨0.5%，Nasdaq指数升1.5%。

近来的每日成交量为年内最低，是每年这时期的常态。清淡成交量会夸大市场波动，造成盘中剧烈震荡。

Nasdaq市场周四因技术问题暂停交易三小时，使得低交投量的情况更加恶化。

周五交投平顺，且当日涨幅协助标普500指数和Nasdaq指数结束两周跌势，但道琼指数则连续第三周下跌。

几家知名企业下周将公布财报，包括蒂芙尼(Tiffany) 、Campbell Soup Co 和Joy Global Inc 。

Salesforce.com Inc 亦将公布财报，投资人将观察这家云端销售软体厂商的财报，是否支持其偏高的估值。该股市盈率(本益比)为99.47，高于同业的15.57。

汤森路透的数据显示，关于美国第三季财报低于第二季水准的警讯正在升高。

第三季负面展望和正面展望比例为5.1比1，略高于一周前的4比1。第二季的负面展望与正面展望比例为6.3比1。