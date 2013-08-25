中港股业绩：建设银行2013年上半年净利同比增12.6%，基本符合预期

路透北京8月25日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 公布半年报显示，根据中国会计准则，今年上半年实现净利润同比增12.6%，与市场预期基本一致。

周日刊登在上海证券交易所的建行半年报显示，期内该行实现净利润1,197.11亿元人民币，基本符合逊于汤森路透结合四位分析师所得到的1,183亿元的预测均值;去年同期该项财务数据为1,062.83亿元。

建设银行为中国“四大”国有银行中首家披露上半年业绩的机构，下周中国银行 、工商银行 和农业银行 将陆续交出各自上半年的成绩单。

建行提供数据并显示，上半年基本和稀释每股收益0.48元，同比升11.63%；年化平均资产回报率1.66%，同比略涨；净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。

此外，截至2013年6月末，其不良贷款率0.99%，与去年同期持平；拨备覆盖率265.20%，同比下降6.09个百分点。

展望下半年，公司表示，将保持存款稳健发展，合理控制高成本存款增长；加大结构调整引导力度，重点支持个人住房、小微企业、涉农贷款等领域的信贷投放；积极规范发展中间业务，深入挖掘增长潜力。

综合考虑各种成本因素，推行差异化、精细化定价政策；强化信贷风险管控，严密防范流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险等各类风险。

建设银行A股周五收报4.26元人民币.(完)

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