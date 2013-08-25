中港股业绩：建设银行2013年上半年净利同比增12.6%，基本符合预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月25日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 公布半年报显示，根据中国会计准则，今年上半年实现净利润同比增12.6%，与市场预期基本一致。
周日刊登在上海证券交易所的建行半年报显示，期内该行实现净利润1,197.11亿元人民币，基本符合逊于汤森路透结合四位分析师所得到的1,183亿元的预测均值;去年同期该项财务数据为1,062.83亿元。
建设银行为中国“四大”国有银行中首家披露上半年业绩的机构，下周中国银行 、工商银行 和农业银行 将陆续交出各自上半年的成绩单。
建行提供数据并显示，上半年基本和稀释每股收益0.48元，同比升11.63%；年化平均资产回报率1.66%，同比略涨；净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。
此外，截至2013年6月末，其不良贷款率0.99%，与去年同期持平；拨备覆盖率265.20%，同比下降6.09个百分点。
展望下半年，公司表示，将保持存款稳健发展，合理控制高成本存款增长；加大结构调整引导力度，重点支持个人住房、小微企业、涉农贷款等领域的信贷投放；积极规范发展中间业务，深入挖掘增长潜力。
综合考虑各种成本因素，推行差异化、精细化定价政策；强化信贷风险管控，严密防范流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险等各类风险。
建设银行A股周五收报4.26元人民币.(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。