中港股业绩：中石化二季度净利同比增22%，受益于新成品油定价机制

中国石化周日在上海证券交易所刊登了2013年半年度报告，路透根据报告提供的数据推算，二季度公司实现净利润135.8亿元人民币，逊于汤森路透结合五位分析师所得到的152.3亿元的预测均值。

展望下半年，中国石化表示，世界经济复苏依然艰难。中国政府将积极推进结构调整和转型升级，保持经济的平稳增长。预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松，境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。