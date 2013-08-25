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亚洲 | 2013年 8月 25日 星期日 20:51 BJT

中港股业绩：中石化二季度净利同比增22%，受益于新成品油定价机制

路透北京8月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周日公布，今年二季度公司实现净利润同比增长22%，受惠于中国进一步完善了成品油价格形成机制，国内原油价格与国际市场价格走势更趋一致。

中国石化周日在上海证券交易所刊登了2013年半年度报告，路透根据报告提供的数据推算，二季度公司实现净利润135.8亿元人民币，逊于汤森路透结合五位分析师所得到的152.3亿元的预测均值。

去年同期该项财务数据为110.9亿元。

公司在半年报中并表示，1-6月份公司实现基本每股收益0.262元，同比增20.7%。

同期，公司生产原油(中国及海外)1.65亿桶，同比增长1.44%；生产天然气3,241亿立方英尺，同比增长11.8%；原油加工量1.15亿吨，同比升5.17%；汽、柴、煤油产量同比增5.76%。

展望下半年，中国石化表示，世界经济复苏依然艰难。中国政府将积极推进结构调整和转型升级，保持经济的平稳增长。预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松，境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长。

公司称，下半年计划生产原油2,329万吨，生产天然气92亿立方米，计划加工原油1.2亿吨，计划境内成品油总经销量8,425万吨，计划生产乙烯505万吨。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

中石化A股周五收报4.36元。(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here) (发稿：康熙泽；审校 黄凯)
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