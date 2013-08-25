中港股业绩：中石化二季度净利同比增22%，受益于新成品油定价机制

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周日公布，今年二季度公司实现净利润同比增长22%，受惠于中国进一步完善了成品油价格形成机制，国内原油价格与国际市场价格走势更趋一致。
中国石化周日在上海证券交易所刊登了2013年半年度报告，路透根据报告提供的数据推算，二季度公司实现净利润135.8亿元人民币，逊于汤森路透结合五位分析师所得到的152.3亿元的预测均值。
去年同期该项财务数据为110.9亿元。
公司在半年报中并表示，1-6月份公司实现基本每股收益0.262元，同比增20.7%。
同期，公司生产原油(中国及海外)1.65亿桶，同比增长1.44%；生产天然气3,241亿立方英尺，同比增长11.8%；原油加工量1.15亿吨，同比升5.17%；汽、柴、煤油产量同比增5.76%。
展望下半年，中国石化表示，世界经济复苏依然艰难。中国政府将积极推进结构调整和转型升级，保持经济的平稳增长。预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松，境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长。
公司称，下半年计划生产原油2,329万吨，生产天然气92亿立方米，计划加工原油1.2亿吨，计划境内成品油总经销量8,425万吨，计划生产乙烯505万吨。
根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
中石化A股周五收报4.36元。(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here) (发稿：康熙泽；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。