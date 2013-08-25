中国政治：薄熙来案法庭调查结束，被告称王立军证言不足以采信

路透北京8月25日 - 堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，周日在山东济南市中级法院进入公开审理第四天，法庭调查结束。今日，控辩双方对证人王立军的证人证言进行质证。薄熙来在法庭上称王立军“品质极其恶劣”，证言不足以采信。

济南中院官方微博上发布庭审记录引述公诉人称，王立军陈述2012年1月28日晚，时任重庆公安局长的他明确告诉薄熙来,其妻子薄谷开来杀人，1月29日被薄熙来打骂，薄熙来明确表达拒不接受薄谷开来杀人的态度。

“知道王智、王鹏飞被吴某某审查，及违法免去王立军公安局长职务的事实，与起诉书指控的薄熙来滥用职权犯罪具有关联性，且有其他证据予以印证，可以作为定案证据予以采信。”公诉人称。

不过薄熙来表示，王立军作证过程中不断地明显撒谎，证言完全不足以采信，其证言充满了欺骗，而且是信口开河。

“(王立军)此人品质极其恶劣，一是当场造谣，二是把水搅混，这种人作为重要证人进行举证，有失法律公信力。” 薄熙来说。

在周日的庭审现场中，公诉人向法庭出示了综合证据，证实在案证据均依法调取，被告人薄熙来没有自首、坦白、检举揭发等情节。

截止周日，薄熙来案法庭调查结束，此案于周四开始在山东济南市中级法院公开开庭审理。周一上午8时30分庭审将继续进行。

据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)

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