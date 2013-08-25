日韩经济指标预测--8月26日-9月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月26日(一) 无重要经济数据公布 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 9月 -- 74 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余47.9亿 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,038 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超479 8月28-29日 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.6% ＋1.6% 8月29-30日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.7 2330 日本求才求职比 7月 0.93 0.92 失业率 3.9% 3.9% 2350 日本工业生产(较上月) 7月 +3.7% -3.1% 工业生产一个月预估 -- +6.5% 工业生产两个月预估 -- －0.9% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 7月 +0.6% +0.4% 同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- +0.2% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +0.4% +0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 7月 +0.5% -2.0% (较上年同期) +0.3% -0.4% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 -- -2.6% (较上月) -- +0.4% 韩国服务业产出(较前月) -- -0.1% 8月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- ＋21.9% 房屋开工(较上年同期) +13.6% +15.3% 9月2日当周 9月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- -3.9% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 -- +2.6% 进口(较上年同期) -- +3.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差25.4 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.2 (完)