欧洲经济指标预测--8月26日-9月2日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 107.0 106.2 现况指数 110.9 110.1 预期指数 103.0 102.4 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 7月 -- 1.44 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 7.1 7.0 0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.2% +0.8% (较上年同期) -2.5% -2.2% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +2.1% +2.3% 民间贷款 -1.6% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.8% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.10% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正19 正17 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 8月 96 95 0715 瑞士非农就业(万人) 第二季 -- 415.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 290 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.4 0800 意大利消费者信心指数 8月 97.8 97.3 0900 意大利企业信心指数 8月 92.5 91.7 1000 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.20% (较上年同期) -- +1.5% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.9% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负14 负16 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.3% +3.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -1.5% (较上年同期) +2.0% -2.8% 0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.33 1.23 0800 意大利失业率 7月 12.2% 12.1% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加6 增加5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 57.667 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0900 欧元区通胀率 8月初值 +1.4% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.1% CPI(较上年同期) +1.1% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.8% HICP(较上年同期) +1.2% 1.2% 0900 欧元区企业景气指数 8月 负0.35 负0.53 经济景气指数 93.5 92.5 工业景气指数 负9.6 负10.6 服务业景气指数 负6.9 负7.8 消费者信心指数 负16.5 负17.4 消费者通胀预期指数 -- 15.3 0900 欧元区失业率 7月 12.1% 12.1% 1000 意大利PPI(较前月) 7月 -- +0.3% PPI(较上年同期) -- -0.7% 9月2日当周 9月2日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +4.6% 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PM 8月 -- 50.4 I) 0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 49.7 0753 德国Markit/BME制造业PMI 8月 -- 52.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 51.3 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 -- 54.6 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同 8月 -- 2.2% 期) (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。