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市场报道 | 2013年 8月 26日 星期一 07:26 BJT

****欧洲经济指标预测--8月26日-9月2日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    

    8月26日当周 

   8月26日(一)    
   暂无重要经济数据公布。
    
 8月27日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              8月        107.0        106.2
                    现况指数                                              110.9        110.1
                    预期指数                                              103.0        102.4
     
 8月28日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                7月           --         1.44
 0600     德国GfK消费者信心指数                                9月          7.1          7.0
 0600     德国进口物价(较前月)                                 7月        +0.2%        +0.8%
                                                                                 
                    (较上年同期)                                          -2.5%        -2.2%
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                           7月        +2.1%        +2.3%
               民间贷款                                                   -1.6%        -1.6%
               M3三个月移动平均年增长率                                      --        +2.8%
 0800     意大利经季节调整零售销售(较前月)                     6月           --       +0.10%
                                                                                 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                              --       -1.10%
 1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                        8月         正19         正17
       
 8月29日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0645     法国企业景气指数                                     8月           96           95
 0715     瑞士非农就业(万人)                                第二季           --        415.2
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                     8月      减少0.5      减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                                     290          290
             经季节调整失业率                                              6.8%         6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                                        --        293.4
 0800     意大利消费者信心指数                                 8月         97.8         97.3
 0900     意大利企业信心指数                                   8月         92.5         91.7
                                                                                 
 1000     意大利薪资指数(较前月)                               7月           --       +0.20%
                      (较上年同期)                                           --        +1.5%
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             8月初值        +0.1%        +0.4%
                                  (较上年同期)                            +1.7%        +1.9%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                 +0.1%        +0.5%
                               (较上年同期)                               +1.7%        +1.9%
 2301     英国GfK消费者信心指数                                8月         负14         负16
  
 8月30日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                      8月        +0.6%        +0.8%
                                                                                 
                               (较上年同期)                               +3.3%        +3.9%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                             7月        +0.5%        -1.5%
                                                                                 
                      (较上年同期)                                        +2.0%        -2.8%
 0700     瑞士KOF领先指标                                      8月         1.33         1.23
 0800     意大利失业率                                         7月        12.2%        12.1%
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                               7月        增加6        增加5
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                    增加10       增加10
             抵押贷款批准件数(千件)                                      59.000       57.667
             M4货供额(较前月)                                                --       +0.10%
 0900     欧元区通胀率                                     8月初值        +1.4%        +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月初值        +0.2%        +0.1%
                         CPI(较上年同期)                                  +1.1%        +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           +0.1%        -1.8%
                               HICP(较上年同期)                           +1.2%         1.2%
 0900     欧元区企业景气指数                                   8月       负0.35       负0.53
               经济景气指数                                                93.5         92.5
               工业景气指数                                               负9.6       负10.6
               服务业景气指数                                             负6.9        负7.8
               消费者信心指数                                            负16.5       负17.4
               消费者通胀预期指数                                            --         15.3
 0900     欧元区失业率                                         7月        12.1%        12.1%
 1000     意大利PPI(较前月)                                    7月           --        +0.3%
               PPI(较上年同期)                                               --        -0.7%
    
   9月2日当周     
    
    
 9月2日-9月6日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                          8月           --        +0.9%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                          --        +4.6%
                                                                                 
              
 9月2日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0743     意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PM            8月           --         50.4
          I)                                                                     
 0748     法国Markit制造业PMI                                  8月           --         49.7
                                                                                 
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                              8月           --         52.0
                                                                                 
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                8月           --         51.3
                                                                                 
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                             8月           --         54.6
                                                                                 
 2301     英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同             8月           --         2.2%
          期)                                                                    
 (完)
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